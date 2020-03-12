New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW - Son Dakika

New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW

6 saat önce

Askerlerin bölgedeki halka yardım paketi dağıtması NEW YORK (AA) – New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderildi.

Askerlerin bölgedeki halka yardım paketi dağıtması NEW YORK (AA) – New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderildi.

Askeri birlikler böşlgede halka gıda yardımı ulaştırıyor.

New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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