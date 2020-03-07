New York'ta, Kovid-19 nedeniyle "acil durum" ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'ta, Kovid-19 nedeniyle 'acil durum' ilan edildi - Son Dakika

New York'ta, Kovid-19 nedeniyle "acil durum" ilan edildi

6 saat önce

NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette "acil durum" ilan edildi.

New York'ta, Kovid-19 nedeniyle

NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette "acil durum" ilan edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan etti.

New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

ABD'nin doğu yakasında Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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