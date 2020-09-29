New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Son Dakika

New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
New York'ta insanlardan görüntüler Brooklyn Merkez Hastanesi Ambulans görüntüsü Bekleyen insanlar New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York eyaletinde haziran ayından beri ilk defa vaka sayısı bir...
New York'ta insanlardan görüntüler
Brooklyn Merkez Hastanesi
Ambulans görüntüsü
Bekleyen insanlar New York'ta Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York eyaletinde haziran ayından beri ilk defa vaka sayısı bir günde 1000'e yükseldi.
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