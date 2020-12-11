New York'ta Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle restoranlar tekrar kapanıyor - Son Dakika

New York'ta Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle restoranlar tekrar kapanıyor

11.12.2020 23:03
New York'ta Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle restoranlar tekrar kapanıyor, System.String[]

NEW ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle pazartesi gününden itibaren restoranların iç mekanlarında yemek yemenin tekrar yasaklanacağı belirtildi.

NEW ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle pazartesi gününden itibaren restoranların iç mekanlarında yemek yemenin tekrar yasaklanacağı belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, basın toplantısında, şehirde Kovid-19 vaka sayılarının ve salgın nedeniyle hastaneye yatışların, şehir için belirledikleri oranları aşmaya başladığını söyleyerek, daha da kötüleşmeden önlem almak zorunda olduklarını kaydetti.

Cuomo, "Hastanelere yatış oranı sabitlenmezse kapalı mekanlarda yemek yemeyi kapatacağımızı söylemiştik. Şimdi o noktaya geldik." diye konuştu.

Restoranların dış mekanlarını kullanmaya ve sipariş alarak paket servisi yapmaya devam edeceğini belirten Cuomo, gelişmelere göre bu kararı güncelleyeceklerini sözlerine ekledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun paylaştığı verilere göre, şehirde günlük vaka oranı, yetkililerin koyduğu yüzde 5 sınırını aşarak yüzde 5,35'e, Kovid-19 bağlantılı hastaneye yatışlar da günlük sınır olan 200'ü aşarak 205'e ulaşmış bulunuyor.

New York'ta restoranların yüzde 54'ü 6 içinde kapanmayı bekliyor

New York'ta kapalı mekanlarda yemek yeme yasağının, salgın sürecinde en fazla darbe yiyen alanlardan biri olan restoran sektörünü, havaların soğumaya başladığı kış mevsimi öncesi daha da zora sokacağı belirtiliyor.

New York Restoran Derneği tarafından yapılan ankette, salgın sürecinin böyle devam etmesi halinde, şehirde bulunan restoranların yüzde 54'ünün gelecek 6 ay içinde kapanmayı beklediği kaydedildi.

Ülke genelindeki restoranların yüzde 37'sinin aynı akıbetle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen ankette, restoran işletmecilerinin, herhangi bir federal yardım olmazsa hayatta kalmasının mümkün olmayacağına vurgu yapıldı.

New York Restoran Derneği Başkanı Melissa Fleischut, eyalet yetkililerini sektörü kurtarmak için göreve çağırarak, "Üyelerimiz ekonomik olarak ülkedeki çoğu restorandan daha kötü durumda, rakamlar bu tabloyu açıkça ortaya koyuyor. Sektörü kurtarmak için federal hükümetten mali yardım, son umutlarımızdan biri." ifadelerini paylaştı.

New York'ta restoranlar, eylül sonundan bu yana, yüzde 25 kapasiteyle iç mekanlarda müşterilere hizmet verebiliyordu.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometers'a göre, 782 bini geçen vaka sayısı ile ülkede 5. sırada bulunan New York eyaleti, Kovid-19 bağlantılı 35 bin 326 can kaybı ile ilk sıradaki yerini koruyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Pazartesi, New York, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle restoranlar tekrar kapanıyor - Son Dakika


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