New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı - Son Dakika

New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı

57 dakika önce

New York'ta koronavirüse karşı metro istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

New York'ta koronavirüse karşı metro istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi

Son Dakika Haberleri
02:06 Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar
02:02 ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 4
02:00 Panelvanın çarptığı kişi öldü
02:00 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1107'ye, ölü sayısı 32'ye çıktı
01:56 Manisa'da fabrika yangını hasara neden oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 02:17:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]