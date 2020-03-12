New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı - Son Dakika

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New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı
57 dakika önce
New York'ta koronavirüse karşı metro istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:19 Kaynak: AA
New York'ta koronavirüse karşı metro istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
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