- New York'ta metro istasyonlarını yine su bastı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle metro istasyonları göle döndü.

ABD'nin New York kentinde şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı. Kentteki en az 2 metro istasyonu ve yollar göle döndü. Bir istasyonun tavanından akan sular, istasyonun platformunu ve rayları sular altında bıraktı. Metro seferlerinin aksadığı öğrenilirken, New Jersey'in bazı kesimlerinde de sel meydana geldi. Bir aracın sel sularından mahsur kaldığı aktarıldı. Olumsuz hava şartları hava ulaşımını da aksattı. LaGuardia havaalanındaki gecikmelerin 2 saati aştığı belirtildi.

Öte yandan, New York'ta geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı selde metro istasyonları göle dönmüş, acil durum ilan edilmişti.