Son Dakika Haberleri: New York'ta metro istasyonunda şüpheli paket paniği
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New York'ta metro istasyonunda şüpheli paket paniği

1 saat önce

New York'ta bir metro istasyonunda bulunan şüpheli paket paniğe neden oldu.

New York'ta metro istasyonunda şüpheli paket paniği, System.String[]
New York'ta bir metro istasyonunda bulunan şüpheli paket paniğe neden oldu. ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan bir metro istasyonunda iki şüpheli paket bulundu. Metro istasyonunun yer aldığı Fulton Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheli paketler paniğe neden oldu. İstasyondaki yolcuların tahliye edildiği olayda, polis şüpheli paketlerden patlayıcı çıkmadığını söyledi.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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