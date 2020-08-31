New York'ta metroda tecavüz girişimi - Son Dakika

New York'ta metroda tecavüz girişimi

ABD'nin New York kentindeki metro istasyonunda bir kişi, 25 yaşındaki bir kadına tecavüz girişiminde bulundu.

New York'ta metroda tecavüz girişimi, System.String[]

ABD'nin New York kentindeki metro istasyonunda bir kişi, 25 yaşındaki bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. New York polisi video ve fotoğraflarını yayınladığı zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Tecavüzün en çok yaşandığı ülkeler arasında üst sıralarda yer alan ABD'de korkunç bir olay daha kayda geçti. New York kentinin Manhattan bölgesinde bir metroda geçtiğimiz Cumartesi günü yerel saatle 11.00 sıralarında bir kişi, metroya binmeyi bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Kadına saldıran adama istasyonda bulunan diğer yolcular müdahale etti. O anlar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Yüz tanıma sistemi ile yakalandı

Tecavüz girişiminde bulunan zanlının kimliği Jose Reyes olarak açıklanırken, New York polis şefi Rodney Harrison yaptığı açıklamada zanlının yüz tanıma programı sayesinde 23. bölgede yakalanarak tutuklandığını duyurdu. Harrison, zanlının kadını çevredekilerin bağırması ve müdahalesi ile bırakarak kaçtığını ifade etti. 31 yaşındaki Reyes'in kısa sürede yakalandığını aktaran polis şefi Harrison, olay yerinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin zanlının bulunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

New York suç merkezi haline geldi

New York kent genelinde de bu yıl bir suç dalgası yaşanıyor. Yetkililer, şehirdeki suç artışını yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına, işsizliğe, sivil huzursuzluğa ve protestolara bağlıyor. Polis verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 23 Ağustos'ta sona eren dört haftalık dönemde silahlı saldırıda ölenlerin sayısında yüzde 162, silahlı saldırıların sayısında ise yüzde 166 artış yaşandı.Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen cinayet sayısı ise 32 olurken, cinayet suçunda yüzde 50 artış olduğu görüldü.

New York'ta 1 Ocak-23 Ağustos arasında toplam 280 cinayet kaydedildi. 2019'un aynı döneminde 208 cinayet olayı kayda geçerken, yüzde 35 oranında artış olduğu açıklandı. Temmuz ayında işlenen cinayetlerin ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 58.8 arttığı ifade edildi. Saldırılar ise yüzde 177 oranında artış gösterdi.

New York'tan kaçış sürüyor

New York'ta kapanan dükkanların sayısında son 2 ayda keskin bir artış yaşanıyor. Güvenlik uzmanları ülke genelindeki suçlardaki artışı özellikle siyahi George Floyd'un polis tarafından aşırı güç kullanılarak öldürülmesi üzerine polis şiddetini kınayan ve polis merkezlerini karartmaya çalışan protestoların patlak vermesine bağlıyor. Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) protestolarının artmasının ve protestoların ülke geneline yayılmasıyla suç oranlardaki artışa dikkat çekiliyor.

Şehirdeki evsizler büyük sorun

Yetkililerin son açıklamalarına göre New York şehrinde 13 binden fazla evsiz bulunuyor. Evsizlerin çoğunun salgın döneminde hastalığın önlenmesi amacıyla New York Valisi Andrew Cuomo'nun talimatı ile şehirdeki otellere yerleştirildiği belirtiliyor. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, New York, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa New York'ta metroda tecavüz girişimi - Son Dakika

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