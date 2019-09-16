New york'ta microsoft protestosu: 76 gözaltı
45 dakika önce
ABD'nin New York şehrinde, Microsoft mağazası önünde toplanan kalabalık, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile işbirliği içerisinde olduğu belirtilen Microsoft'u protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
ABD'nin New York
şehrinde, Microsoft
mağazası önünde toplanan kalabalık, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile işbirliği içerisinde olduğu belirtilen Microsoft'u protesto etti.
ABD'nin New York şehrinde Microsoft mağazası önünde toplanan kalabalık, Microsoft şirketinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşu (ICE) ile işbirliği içerisinde olması sebebiyle oturma eylemi yaptı.
ABD sınırındaki göçmen kamplarının kapatılmasını talep eden ve bu kampları 'göçmenlere karşı ırkçı savaş' olarak değerlendiren 'Close The Camps NYC' tarafından organize edilen oturma eyleminde, 76 kişi gözaltına alındı.
Microsoft'un kendi çalışanlarından bazıları, geçen yıl ICE ile olan veri işleme sözleşmesini iptal etmesini istemişti.
Görüntü Dökümü
--------------------------------------
-Protestodan görüntüler
-Oturan eylemciler
-Protestodan fotoğraflar
İran'dan ABD'nin suçlamalarına yanıt geldi: Yalana başvuruyor ABD Başkanı Trump'tan "Muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un adını Louvre Müzesi piramidine yazdılar