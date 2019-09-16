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New york'ta microsoft protestosu 76 gözaltı

27 dakika önce

New York'ta Microsoft protestosu 76 gözaltıABD, (DHA)- ABD'nin New York şehrinde, Microsoft mağazası önünde toplanan kalabalık, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile işbirliği içerisinde olduğu belirtilen Microsoft'u protesto etti.

New York'ta Microsoft protestosu 76 gözaltı

ABD, (DHA)- ABD'nin New York şehrinde, Microsoft mağazası önünde toplanan kalabalık, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile işbirliği içerisinde olduğu belirtilen Microsoft'u protesto etti.

ABD'nin New York şehrinde Microsoft mağazası önünde toplanan kalabalık, Microsoft şirketinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşu (ICE) ile işbirliği içerisinde olması sebebiyle oturma eylemi yaptı.

ABD sınırındaki göçmen kamplarının kapatılmasını talep eden ve bu kampları 'göçmenlere karşı ırkçı savaş' olarak değerlendiren 'Close The Camps NYC' tarafından organize edilen oturma eyleminde, 76 kişi gözaltına alındı.

Microsoft'un kendi çalışanlarından bazıları, geçen yıl ICE ile olan veri işleme sözleşmesini iptal etmesini istemişti.

New york'ta microsoft protestosu 76 gözaltı

Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, New York, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
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