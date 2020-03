New York'ta mobil morglar kuruldu - Son Dakika

New York eyaleti artan korona virüs ölümleriyle başa çıkmak için soğutmalı kamyon ve çadırlardan morglar kurdu.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. ABD'nin New York eyaleti korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet konumun bulunuyor. New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının hızla artması nedeni ile soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu açıklarken, çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını bildirdi. Worthy-Davis, New York'ta bulunan morgların kapasitesinin yaklaşık 900 ceset alabildiğini, ancak çadır ve kamyonların yardımıyla bu sayının artırılacağını söyledi. Worthy-Davis, çadırlar ve kamyonların Manhattan'da bulunan Bellevue Hastanesi'nin dışına yerleştirildiğini duyururken, "Korona virüs ölümlerinin morg sistemini devre dışı bırakması durumunda cesetler buralara yerleştirilecek" dedi.



New York'ta toplam korona virüs vakası 44 bin 635'e, hayatını kaybedenler ise 519'a ulaştı. ABD, 93 bin 151 vaka ile korona virüs salgınının yeni merkez üssü oldu. - WASHINGTON