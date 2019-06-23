Son Dakika Haberleri: New York'ta Mursi'yi anma etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

New York'ta Mursi'yi anma etkinliği

1 saat önce

NEW New York'ta ve New Jersey'de yaşayan Mısırlılar, çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi anma etkinliği düzenledi.

New York'ta Mursi'yi anma etkinliği, System.String[]
NEW New York'ta ve New Jersey'de yaşayan Mısırlılar, çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi anma etkinliği düzenledi.
"New York-New Jersey Demokrasi ve İnsan Hakları için Mısır Toplumu" adlı kuruluş tarafından New York'taki LaGuardia Airport Marriott Hotel'de Mursi'yi anma etkinliği gerçekleştirildi.
Bölgede yaşayan Mısırlıların yanı sıra Türk, Filistin ve Suriye toplumundan önemli isimlerin katıldığı etkinlik, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı ile başladı.
Etkinlikteki konuşmalardan önce, Kur'an-ı Kerim okundu.
Konuşmacılar etkinlikte, Mursi'nin verdiği demokrasi ve birlik mücadelesini anlatarak, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanının mirasının devam ettirilmesi çağrısı yaptı.
Etkinlikte konuşan Türk toplumu temsilcileri de Türk halkının geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman Mısır halkının yanında olacağını vurgulayarak, Mursi'nin vefatının acısını paylaştıklarını kaydetti.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, New Jersey, New York, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turgut Özal'ın karavana çevrilen ambulansı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Son dakika! Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Son dakika! Oy verme işlemi başladı! İstanbullular belediye başkanını seçiyor TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 08:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York'ta Mursi'yi anma etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]