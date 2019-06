New York'ta Mursi'yi anma etkinliği

NEW New York 'ta ve New Jersey 'de yaşayan Mısırlılar, çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 'yi anma etkinliği düzenledi."New York-New Jersey Demokrasi ve İnsan Hakları için Mısır Toplumu" adlı kuruluş tarafından New York'taki LaGuardia Airport Marriott Hotel'de Mursi'yi anma etkinliği gerçekleştirildi.Bölgede yaşayan Mısırlıların yanı sıra Türk, Filistin ve Suriye toplumundan önemli isimlerin katıldığı etkinlik, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı ile başladı.Etkinlikteki konuşmalardan önce, Kur'an-ı Kerim okundu.Konuşmacılar etkinlikte, Mursi'nin verdiği demokrasi ve birlik mücadelesini anlatarak, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanının mirasının devam ettirilmesi çağrısı yaptı.Etkinlikte konuşan Türk toplumu temsilcileri de Türk halkının geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman Mısır halkının yanında olacağını vurgulayarak, Mursi'nin vefatının acısını paylaştıklarını kaydetti.Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.