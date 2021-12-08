New York'ta Noel ağacı ateşe verildi - Son Dakika

Kundaklamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

15 metre uzunluğundaki Noel ağacına tırmanan bir kişinin ağacı ateşe verdiği anlar, sosyal medyada da paylaşıldı.

Manhattan 'da çeşitli medya kuruluşlarının yer aldığı binanın önünde Noel için rengarenk süslenen ağaç dün gece yarısından sonra ateşe verildi.

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