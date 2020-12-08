New York'ta öğrenciler okullara geri döndü - Son Dakika

New York'ta öğrenciler okullara geri döndü

08.12.2020 13:02
New York'ta öğrenciler okullara geri döndü, System.String[]

ABD'nin New York kentinde korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan devlet okullarında öğrenciler yüz yüze eğitim için okullara geri döndü.

ABD'nin New York kentinde korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan devlet okullarında öğrenciler yüz yüze eğitim için okullara geri döndü.

Dünya genelinde etkili olan kotona virüs salgınından fazla etkilenen ABD'de yüz yüze eğitimde ara verilmişti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun, 18 Kasım'da yüz yüze eğitimin durdurulması ve internet üzerinden uzaktan eğitime geçilmesi kararından yaklaşık 3 hafta sonra, öğrenciler okullarına geri döndü. New York'ta 190 bin öğrenci Pazartesi itibariyle ders başı yaptı. Öğrenciler maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflara girdi. New York Eğitim Birimi Başkanı Richard Carranza, Bronx Port Morris İlkokulunda öğrencileri karşıladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaklaşık 150 okulun tam zamanlı açılabildiğini ve Eğitim Bakanlığı'nın (DOE), önümüzdeki haftalarda daha fazla okulun aynı şekilde tam zamanlı eğitime geçmesini beklediğini açıkladı. Perşembe günü şehrin diğer bölgelerinde bulunan okullarındaki öğrencilerin de sınıflara döneceğini bildiren Bill de Blasio, ortaokul ve lise öğrencilerinin şimdilik tamamen uzaktan eğitime devam edeceklerini açıkladı. Bill de Blasio, ortaokul öğrencilerinin de bir an önce yüz yüze eğitime dönmeleri için planlamaların yapıldığını ve Ocak ayında bunun gerçekleştirilebileceğini, ardından da lise öğrencilerinin okula geri döneceğini belirtti.

New York Valisi Andrew M. Cuomo da okulların açılışında yaptığı açıklamada, "Okullarda virüsün yayılma oranı gerçekten düşüktü ve okulların kapatılması için hiçbir neden yoktu. Yetkililerin bir araya gelip okulları yeniden açmaya karar vermesine sevindim" diyerek alınan kararı destekledi.

AİLELER MEMNUN

New York'ta alınan karar kapsamında anaokulu öncesi ve anaokulu öğrencileri muaf olacak şekilde tüm öğrencilere okula geri dönüş için ebeveyn izin formunu zorunlu hale getirildi. Ebeveyn izni veya geçerli bir mazereti olmayanların uzaktan eğitime devam etmek zorunda. Ebeveynlerin alınan kararlara karşı bakış açısı olumlu. İki çocuk annesi 39 yaşındaki Anna Solomon, "İzin formunu ilk günden imzaladım. Çocuklarımı okula geri döndürmek için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi. Forest Hills'te yaşayan 37 yaşındaki hemşire Sapna Coumou ise alınan karara memnun olduğunu aktararak, "Çocuklar geri döndükleri için çok heyecanlılar" ifadesini kullandı.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre, şehrin Covid-19 vaka oranının son 7 günlük ortalaması yüzde 4.98 oldu. Okulların kapatıldığı dönemdeki kritik oran ise ortalama yüzde 3 idi.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 15 milyon bin 370 bin 339'a, toplam can kaybı ise 290 bin 474'e ulaştı.

(Akasya Yaşaroğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pazartesi, New York, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel New York'ta öğrenciler okullara geri döndü - Son Dakika


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