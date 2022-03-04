New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor - Son Dakika
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New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor

04.03.2022 21:40
New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, pazartesinden geçerli olmak kaydıyla New York'taki okullarda maske zorunluluğunun kaldırılacağını, restoran, kültür salonu, spor ve eğlence merkezleri gibi mekanlarda da Kovid-19 aşı kartı sorulmayacağını ifade etti.

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, pazartesinden geçerli olmak kaydıyla New York'taki okullarda maske zorunluluğunun kaldırılacağını, restoran, kültür salonu, spor ve eğlence merkezleri gibi mekanlarda da Kovid-19 aşı kartı sorulmayacağını ifade etti.

New York'un Times Meydanı'nda basına konuşan Adams, "Çocuklarımızın yüzlerini, gülümsemelerini görmek istiyoruz ancak veliler isterse çocuklarını maskeyle okula göndermeye devam edebilir." dedi.

Bireysel işletmeler de isterse maske uygulamasına devam edebilecek, ancak pazartesi itibarıyla mekan sahipleri müşterilerine aşı kartı soramayacak.

Illionis ve Los Angeles'ta da benzer uygulamalar başlayacak

New York'ta alınan kararın, ABD'nin diğer eyaletlerini de etkilemesi beklenirken; Illionis eyaleti ve Los Angeles'ta da pazartesi günü benzer uygulamaların başlayacağı kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) geçen ayın sonlarında, artık öğrenciler de dahil çoğu Amerikalının maske takmaya ihtiyacı kalmayacağını duyurmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesinin son haftayı kapsayan kayıtlarına göre, New York'ta hala Kovid-19 nedeniyle günde ortalama 35 can kaybı ve 1700'den fazla pozitif vaka bildirimi yapılıyor.

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Kaynak: AA

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