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New York'ta protesto

1 saat önce

Açılan pankart ve dövizlerden detay Trump Tower önünde toplanan kalabalık NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla Trump Tower önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Açılan pankart ve dövizlerden detay

Trump Tower önünde toplanan kalabalık NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla Trump Tower önünde protesto gösterisi düzenlendi.

New York'ta protesto

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:13 Kaynak: AA
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