New York'ta protesto
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Açılan pankart ve dövizlerden detay Trump Tower önünde toplanan kalabalık NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla Trump Tower önünde protesto gösterisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:13 Kaynak: AA
Açılan pankart ve dövizlerden detay
Trump Tower önünde toplanan kalabalık NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla Trump Tower önünde protesto gösterisi düzenlendi.
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