New York'ta protesto - Son Dakika

ABD'nin New York eyaletinde bir grup "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında yürüyüş düzenledi.

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