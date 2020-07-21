New York'ta protesto - Son Dakika

"Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestoları kapsamında düzenlenen yürüyüş ABD'nin New York eyaletinde bir grup "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında yürüyüş düzenledi.
"Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestoları kapsamında düzenlenen yürüyüş
ABD'nin New York eyaletinde bir grup "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında yürüyüş düzenledi.
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21.07.2020 14:53:32. #1.13#
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