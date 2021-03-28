New York'ta protesto - Son Dakika

New York'ta protesto
28.03.2021 00:33
Protesto için toplanan New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular Protesto gösterisinde yapılan açıklama Protesto gösterisi yapanlardan detaylarNEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve...
Protesto için toplanan New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular
Protesto gösterisinde yapılan açıklama
Protesto gösterisi yapanlardan detaylar
NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular, Atlanta'da spa salonunda öldürülen kişilerin ardından, Asyalılara yönelik şiddet ve nefret suçlarına karşı protesto gösterisi düzenledi.
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