New York'ta protesto - Son Dakika

NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Belediye Binası'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular, Atlanta'da spa salonunda öldürülen kişilerin ardından, Asyalılara yönelik şiddet ve nefret suçlarına karşı protesto gösterisi düzenledi.