New York'ta protestocuya şiddet uygulayan polise 4 ayrı suçlama - Son Dakika

New York'ta protestocuya şiddet uygulayan polise 4 ayrı suçlama

ABD'nin Minneapolis şehrindeki gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için New York'ta düzenlenen gösterilerde bir kadını şiddetle yere iten polis memuru Vincent D'Andraia'nın 4 ayrı suçtan yargılanabileceği bildirildi.

ABD'nin Minneapolis şehrindeki gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için New York'ta düzenlenen gösterilerde bir kadını şiddetle yere iten polis memuru Vincent D'Andraia'nın 4 ayrı suçtan yargılanabileceği bildirildi. New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı olarak çalışan D'Andraia'nın dosyasını inceleyen savcılar, polis memuru hakkında "şiddet", "kötü niyet", "tehdit" ve "taciz"den suç duyurusunda bulundu. D'Andraia, 29 Mayıs'ta New York'un Brooklyn kentindeki gösteriler sırasında Dounya Zayer'i hızla iterek başının kaldırıma çarpmasına sebep olmuş, protestocuyu hastanelik etmişti. Brooklyn Bölgesi Başsavcılık Ofisinin paylaştığı açıklamada, Başsavcı Eric Gonzales'in, "Anayasada garanti edilen protesto hakkını kullanan kimseye karşı aşırı güç kullanılmasına tahammül edemem. Bu gereksiz saldırı beni derinden rahatsız ediyor." ifadelerine yer verildi. Gonzales, yargılaması süren 28 yaşındaki polis memurunun gereken cezayı alacağını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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