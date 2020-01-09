New York'ta "savaşa hayır" protestosu
14 dakika önce
Toplanan grubun slogan atması NEW YORK - ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından savaş karşıtı eylemciler New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:35 Kaynak: AA
Toplanan grubun slogan atması
NEW YORK - ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından savaş karşıtı eylemciler New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda gösteri düzenledi.
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