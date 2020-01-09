New York'ta "savaşa hayır" protestosu - Son Dakika
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New York'ta "savaşa hayır" protestosu

14 dakika önce

Toplanan grubun slogan atması NEW YORK - ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından savaş karşıtı eylemciler New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Toplanan grubun slogan atması

NEW YORK - ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından savaş karşıtı eylemciler New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda gösteri düzenledi.

New York'ta savaşa hayır protestosu

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:35 Kaynak: AA
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