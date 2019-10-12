Son Dakika Haberleri: New york'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Dünya New york'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı

New york'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı

46 dakika önce

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

New york'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı, System.String[]

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Silahlı saldırı New York şehrinin, Brooklyn bölgesinde bulunan Utica Caddesi'nde düzenlendi. New York Post gazetesinde yer alan habere göre, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı
ABD gözlem noktasına ateş açılmasıyla ilgili ABD ve Türk yetkililerden açıklama geldi ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak Eğitim için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, dili dışarda verdiği pozla eleştiri yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:10:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New york'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]