New York'ta silahlı saldırı: Twitch'te canlı yayınlandı! - Son Dakika
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New York'ta silahlı saldırı: Twitch'te canlı yayınlandı!

15.05.2022 20:26
New York'ta silahlı saldırı: Twitch'te canlı yayınlandı!

New York'ta silahlı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı, şüphelinin miğferine takılı kamera ile Twitch platformunda canlı paylaşıldı!

Dün New York'ta 18 yaşındaki genç, bir marketin önünde miğferine taktığı bir kamera ile Twitch platformunda canlı yayın yaparak saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 13 kişi hedef alındı ve 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bu saldırının ırkçı bir tutum olduğunu belirterek vurulan 13 kişiden 11 tanesinin Siyahi olduğunu açıkladı. Twitch de yaşanan konuyla ilgili açıklama yaptı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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Saldırı görüntüleri, iki dakika içerisinde Twitch'ten kaldırıldı!

New York'ta düzenlenen saldırı görüntüleri, saldırganın miğferine taktığı kamera ile Twitch platformunda canlı olarak paylaşıldı. Yetkililer, silahlı saldırı gerçekleştiren gencin ekipmanla donandığını açıkladı. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı fakat Cumartesi gecesi mahkemeye çıkacağı belirtildi.

New York'ta silahlı saldırı: Twitch'te canlı yayınlandı!

Twitch, saldırganın kanalının süresiz olarak kapatıldığını açıkladı. Ardından da başka kanalların paylaşım yapmaması adına gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Ek olarak konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu öğleden sonra New York Buffalo'da meydana gelen silahlı saldırıyı duyunca harap olduk. Kalbimiz bu trajediden etkilenen toplulukla birlikte. Twitch'in her türlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası var ve hızla yanıt vermek için çalışıyor."

New York'ta silahlı saldırı: Twitch'te canlı yayınlandı!

New York Valisi Kathy Hochul, saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada isim vermeden tüm sosyal medya platformlarını kınadı. Irkçı nefret yaymasına izin veren tüm platformların saldırganın suçunda ortak olduğunu öne sürdü. Ek olarak şu açıklamayı da yaptı:

"Böyle bir suça bir anlamda ortak olabilirler. Belki yasal olarak değil ama ahlaki olarak. Bu nefretin kusulmasına izin verecek platformu oluşturdular."

Bu olay, akıllara 2019 yılında yapılan ve yine aynı yöntemle Almanya'da gerçekleşen Twitch'te canlı olarak yayınlanan saldırıyı akıllı getirdi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Güvenlik Görevlisi, New York, Saldırı, Twitch, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel New York'ta silahlı saldırı: Twitch'te canlı yayınlandı! - Son Dakika


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