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New York'ta Sisi protestosu

12 dakika önce

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi protesto edildi.

New York'ta Sisi protestosu, System.String[]

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi protesto edildi.

BM'nin karşısında bulunan Dağ Hammarskjold Plaza parkında toplanan yaklaşık 250 kişi, ellerinde "Trump'ın gözde Diktatörü Sisi gitmeli", "Sisi'yi tutukla, Mısır'ı özgürleştir", "Askeri darbe yönetimi bitmeli" yazılı dövizler taşıdı, Sisi aleyhinde slogan attı.

Protestoya katılan aktivist Mahmut el Şarkavi, Mısır'da son günlerde Sisi'yi hedef alan gösterilere New York'tan destek vermek için toplandıklarını vurgulayarak, "Mısır devrimi ruhunun tekrar geri döndüğünü hissediyoruz. Sisi, insanlar arasına korkudan duvarlar ördü ama şimdi o duvarlar yıkılıyor, insanlar yine sokağa çıkıyor. Sisi gitmeden de evlerine dönmeyecekler." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 6 yıldır Sisi karşıtı eylemler yaptıklarını belirten Şarkavi, "Ama bu defa çok farklı; liberal, seküler... Her kesimden insanlar da sokağa indi, yolsuzluğa batan, yüz binden fazla masum insanı hapislere atan Sisi'nin gitmesini istiyor." diye konuştu.

Şarkavi, Sisi New York'tan ayrılana kadar gösteri düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Abdulfettah El Sisi, Birleşmiş Milletler, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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