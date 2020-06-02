New York'ta sokağa çıkma yasağı tüm hafta devam edecek - Son Dakika

NEW New York'ta, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı.

New York'ta dün gece çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine Belediye Başkanı Bill de Blasio, sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı aldı.

De Blasio düzenlediği basın toplantısında, tüm hafta boyunca sokağa çıkma yasağının saat 20.00'de başlayacağını ve gelecek hafta pazartesi 05.00'te sona ereceğini söyledi.

New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue), Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar yağmacıların hedefi oldu.

Floyd protestoları bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu.

25'e yakın kentte ise Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar olayların başladığı Minneapolisten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.