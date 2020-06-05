New York'ta sokağa çıkma yasağına uymayan göstericiler gözaltına alındı - Son Dakika

New York'ta sokağa çıkma yasağına uymayan göstericiler gözaltına alındı
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 10'uncu gününe girdi.
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 10'uncu gününe girdi. Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde anma töreni düzenlenirken, New York ve çok sayıda eyalette protestolar devam etti. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra gösterileri sürdürmeye devam eden bazı protestocular, polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 07:53 Kaynak: AA
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