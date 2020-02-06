New York'ta son sezon buluşması
6 saat önce
8 Emmy ve 5 Altın Küre ödülü sahibi olan dizinin son sezonu şerefine önceki gün New York'ta özel bir davet düzenlendi.
8 Emmy ve 5 Altın Küre ödülü sahibi olan dizinin son sezonu şerefine önceki gün New York'ta özel bir davet düzenlendi. The Lobster Theater'daki davette yeni sezonun ilk bölümü gösterildi. Başrol oyuncusu Claire Danes'in eşi Hugh Dancy ile katıldığı davette dizinin Türk yıldızı Numan Acar da hazır bulundu. 4'üncü sezonda Taliban lideri Haissam Haqqani'yi canlandıran Acar, son sezondaki Kabil sahnelerinde de yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49
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