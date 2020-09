New York'ta spor salonları yeniden faaliyette - Son Dakika

ABD'nin New York kentinde spor salonları, korona virüs tedbirleri altında açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehirlerden biri olan New York'ta spor salonları korona virüsle mücadele kapsamında alınan önemler altında açılıyor. Spor salonlarının yalnızca açık alanda faaliyet göstermesine izin verilirken, havuzların ise kapalı kalması kararı alındı. Spor salonlarına 3'te 1 kapasite ile hizmet vermesi şartı getirilirken, spor yapmaya gelenlerin maske takması ve sosyal mesafeyi koruması gerekiyor.

New York eyaletindeki spor salonlarının 24 Ağustos'ta sınırlı kapasitesiyle açılmasına izin verilmiş, ancak New York kentindeki spor salonlarının açılışı 2 Eylül'e ertelenmişti. - NEW YORK