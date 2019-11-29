Son Dakika Haberleri: New York'ta Şükran Günü yürüyüşü
Son Dakika Güncel New York'ta Şükran Günü yürüyüşü - Son Dakika

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

6 saat önce

Şükran Günü Yürüyüşü'nü izlemek için bekleyenler Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş Dev balonların taşınması Bazı balonların yırtılması NEW YORK - Şükran Günü dolayısıyla New York'ta dev balonlarla yürüyüş düzenlendi.

Şükran Günü Yürüyüşü'nü izlemek için bekleyenler

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş

Dev balonların taşınması

Bazı balonların yırtılması NEW YORK - Şükran Günü dolayısıyla New York'ta dev balonlarla yürüyüş düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan geleneksel "Macy's Şükran Günü Yürüyüşü" bu sene rüzgarın etkili olması nedeniyle balonların ipleri kısa tutularak yere yakın şekilde yürütüldü.

Bazı balonlar yere sürtülerek yırtıldı. Balonları taşıyanlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokak aralarındaki rüzgar koridorlarında balonların dengesi zor sağlandı.

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 08:45:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York'ta Şükran Günü yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]