New York'ta Şükran Günü yürüyüşü
6 saat önce
Şükran Günü Yürüyüşü'nü izlemek için bekleyenler Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş Dev balonların taşınması Bazı balonların yırtılması NEW YORK - Şükran Günü dolayısıyla New York'ta dev balonlarla yürüyüş düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:17 Kaynak: AA
Şükran Günü Yürüyüşü'nü izlemek için bekleyenler
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş
Dev balonların taşınması
Bazı balonların yırtılması NEW YORK - Şükran Günü dolayısıyla New York'ta dev balonlarla yürüyüş düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan geleneksel "Macy's Şükran Günü Yürüyüşü" bu sene rüzgarın etkili olması nedeniyle balonların ipleri kısa tutularak yere yakın şekilde yürütüldü.
Bazı balonlar yere sürtülerek yırtıldı. Balonları taşıyanlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokak aralarındaki rüzgar koridorlarında balonların dengesi zor sağlandı.
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