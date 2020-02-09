Süper Ay'ın Empire State Binası çevresinde görüntülenmesi NEW YORK - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi.