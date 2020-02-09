New York'ta "Süper Ay" - Son Dakika
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New York'ta "Süper Ay"

37 dakika önce

Süper Ay'ın Empire State Binası çevresinde görüntülenmesi NEW YORK - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi.

Süper Ay'ın Empire State Binası çevresinde görüntülenmesi NEW YORK - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi.

New York'ta Süper Ay

Amerika Birleşik Devletleri, New York, süper ay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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