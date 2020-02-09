New York'ta "Süper Ay"
37 dakika önce
Süper Ay'ın Empire State Binası çevresinde görüntülenmesi NEW YORK - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:20 Kaynak: AA
Süper Ay'ın Empire State Binası çevresinde görüntülenmesi NEW YORK - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlendi. Şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle 'Kar Ayı' olarak da adlandırılan "Süper Ay", kentin simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası çevresinde görüntülendi.
Son Dakika Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı ABD Büyükelçiliği'nden Libya iddiası: Taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor