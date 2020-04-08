New York'ta "Süper ay"
1 saat önce
Süper Ay'ın Manhattan'ın gökdelenleri arasında ve USNS Comfort hastane gemisi üzerinde yükselmesi Süper Ay'ın gökdelenler arasında hızlı çekimde yükselmesi Süper Ay'ı izleyenler Süper Ay'ın gökdelenler arasında belirginleşmesi Süper Ay'ın Manhattan üzerinde akşam saatlerindeki görünümü NEW YORK...
Süper Ay'ın Manhattan'ın gökdelenleri arasında ve USNS Comfort hastane gemisi üzerinde yükselmesi
Süper Ay'ın gökdelenler arasında hızlı çekimde yükselmesi
Süper Ay'ı izleyenler
Süper Ay'ın gökdelenler arasında belirginleşmesi
Süper Ay'ın Manhattan üzerinde akşam saatlerindeki görünümü NEW YORK - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlemlendi. "Super Pembe Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında New York'a gönderilen, ABD donanmasına ait USNS Comfort isimli hastane gemisi üzerinde görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:53 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı