New York'ta 'Süper Kanlı Kurt Ay'
31 dakika önce
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli çevresinde izlendi.
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı ABD
'nin New York
kentindeki Özgürlük Heykeli çevresinde izlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:11 Kaynak: AA
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