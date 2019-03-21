Son Dakika Haberleri: New York'ta 'Süper Kanlı Kurt Ay'

New York'ta 'Süper Kanlı Kurt Ay'

31 dakika önce

2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli çevresinde izlendi.

2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli çevresinde izlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, süper ay, New York, Güncel
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