New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi

15.05.2022 00:38

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bulunan bir süpermarkete terör saldırısı düzenlendi. Elinde tüfek olan bir saldırganın gerçekleştirdiği olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

Buffalo Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği açıklanmadı.

TÜFEKLE MARKETE GİRİP ATEŞ AÇTI

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, saldırının internette canlı yayımlanmış olabileceğini ve saldırganın daha önce bir manifesto yayımlayıp yayımlamadığını soruşturdukları açıkladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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