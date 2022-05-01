New York'ta Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horon teperek kutladı - Son Dakika

NEW ABD'de yaşayan Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un zaferini kutladı.

New York'ta bulunan Türkevi binasının önünde toplanan bir grup taraftar, kemençe eşliğinde horon tepti, kolbastı oynadı.

Üzerlerinde takımlarının bordo mavi üniformaları, ellerinde Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla taraftarlar, "Bize her yer Trabzon" yazılı pankartlar açtı.

Taraftarlar, eğlence dolu dakikaların ardından hatıra fotoğrafları çektirerek dağıldı.