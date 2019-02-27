Son Dakika Haberleri: New York'ta Tren Kazası: 3 Ölü

New York'ta Tren Kazası: 3 Ölü

26 dakika önce

ABD'nin New York şehrinde kamyonla çarpışan tren raydan çıktı, 3 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

New York'ta Tren Kazası: 3 Ölü, System.String[]
ABD'nin New York şehrinde kamyonla çarpışan tren raydan çıktı, 3 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin New York şehrinde dün gece yaşanan olayda 800 yolcusu bulunan tren kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, trende bulunan 7 yolcunun hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaza anında trende bulunan April Frazier, "Birdenbire tren sallanmaya başladı. Alevler olduğunu gördüm. 'Fren, fren' diye bağırıldığını duydum" ifadelerini kullandı.

Seferlerin askıya alındığı istasyonda kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:59 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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