Son Dakika Haberleri: New York'ta Tren Kazası: 3 Ölü

New York'ta Tren Kazası: 3 Ölü

50 dakika önce

ABD'nin New York şehrinde tren kamyona çarpıp raydan çıktı.

New York'ta Tren Kazası: 3 Ölü, System.String[]
ABD'nin New York şehrinde tren kamyona çarpıp raydan çıktı. Olayda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. ABD'nin New York şehrinde dün gece yaşanan olayda, 800 yolcusu bulunan tren kamyona çarptı. Kazada kamyonun içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, trende bulunan 7 yolcunun hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Kaza anında trende bulunan April Frazier, "Birdenbire tren sallanmaya başladı. Alevler olduğunu gördüm. 'Fren, fren' diye bağırıldığını duydum" ifadelerini kullandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:06 Kaynak: İHA

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