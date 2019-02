New York'ta Trump'a "Ulusal Acil Durum" Protestosu

NEW ABD Başkanı Donald Trump 'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmesi, New York 'ta protesto edildi.New York'ta Union Square meydanında toplanan yüzlerce kişi, Trump'ın "ulusal acil durum" kararını protesto etti.Trump'ın göçmen politikasına tepki gösteren protestocular, "Mülteci ve sığınmacılarla yan yanayız", "Ulusal acil durum, Beyaz Saray 'ın içinden çıkıyor" ve "Trump'ın sahte krizini reddediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.Zaman zaman şarkılar ve müzik eşliğinde devam eden protestoda, Trump'ın görevinden azledilmesi çağrıları da yapıldı.Protestoda konuşma yapan başörtülü bir kadın ise kalabalığa hitap ederek "Bizim kavgamız sizin kavganız. Güçlü duruyoruz. Amerika herkes için eşit fırsatlar sunan topraklar. Bu topraklardaki İslamofobiye ve diğer toplumlara karşı her türlü nefrete karşı çıkıyoruz." dedi.New York polisi, gösterinin yapıldığı alanda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Göstericilerin arasına girmeye çalışan Trump yanlısı bir kişi ile polis arasında kısa süreli tartışma çıktı. Polis , söz konusu kişiyi alandan uzaklaştırdı.Trump duvarda ısrarcıTrump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.