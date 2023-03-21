New York'ta Trump Towers ve başsavcılık ofisi etrafında güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
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New York'ta Trump Towers ve başsavcılık ofisi etrafında güvenlik önlemleri artırıldı

21.03.2023 22:26
New York'ta Trump Towers ve başsavcılık ofisi etrafında güvenlik önlemleri artırıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı sosyal medya paylaşımında tutuklanabileceğini iddia etmesi üzerine, New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı.

Trump'ın, kendisine ait sosyal medya sitesi Truth Social'dan "Salı günü tutuklanabilirim." şeklindeki açıklaması ve destek çağrısı üzerine New York Polisi, Trump'a ait binalar ve eski avukatı Michael Cohen'in ifade verdiği mahkeme etrafında güvenlik önlemlerini artırdı.

BÖLGE SAVCILIĞI OFİSİ ETRAFINI BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Eski Başkan'ın, porno yıldızına gizlilik anlaşması karşılılığı para ödediği iddiasının araştırıldığı soruşturma kapsamında tutuklanma ihtimali üzerine New York sokakları hareketlenirken, polis, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower ile soruşturmayı yürüten Bölge Savcılığı Ofisi etrafını bariyerlerle çevirdi. Ayrıca yol kenarlarına güvenlik kamyonlarının park ettiği görüldü.Sosyal medyadan organize olan Trump taraftarlarının küçük gruplar halinde, Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisi etrafında dolaştığı gözlendi.

Eski Başkan Trump, Bragg'in soruşturmasıyla ilgili olarak salı günü tutuklanabileceğini belirterek, bu nedenle destekçilerine protesto çağrısında bulunmuştu.

Manhattan Bölge Savcısı Bragg'in, porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili Trump hakkında bir dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Daniels'in, başkanlık yarışına girmeden önce Trump'la bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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