Son Dakika Haberleri: New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

1 saat önce

ABD'nin New York eyaletinde bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı.

New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı, System.String[]

ABD'nin New York eyaletinde bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor.


New York eyaletinin Kong Island bölgesindeki Bay Shore kentinde dün akşam yerel saatle 02.30 civarında bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı. Aslen Rizeli olan İbrahim Karaoğlu (51) ve Ayşe Karaoğlu (43) ile 4 çocuğunun yaşadığı evin etrafı gece ev halkı uykudayken bir anda alev yumağına döndü. Çevredekilerin haber vermesi ile uyanan aile ve çevredekiler yangına müdahale etti. Olay yerine gelen Bay Shore itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin hemen yakınında bulunan kulübe tamamen yandı, ailenin otomobilleri de kısmen zarar gördü. Bay Shore polisi, yangınla ilgili delilleri toplayarak inceleme başlattı. Polis, kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri araştırıyor.


"İslami yaşantımızdan dolayı sorun yaşıyorduk"


30 seneden bu yana ABD'de yaşadığını belirten İbrahim Karaoğlu, "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" dedi. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, New York, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
AK Partili Şirin Ünal'ın evinde gerçekleşen intihara ilişkin Emniyet'ten açıklama Antalya'da lise öğrencilerine şiddet iddiası: Müdür 7 öğrenciyi sopa kırılıncaya kadar dövdü 6 bin ölü tavuğun gömülü halde bulunduğu mahalle karantinaya alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 22:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]