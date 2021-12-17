New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

Bir süre önce JFK Havalimanı Uluslararası İslam Merkezi'nde ve şimdi de Boston Selimiye Camii'nde imamlık yaptığı öğrenilen Ahmet Yücetürk'ün, 14 yaşında olduğunu sandığı çocukla birlikte olmak için buluştuğu gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.

NY Post'ta yayınlanan habere göre; 42 yaşında olan ve Long Island 'da yaşayan Yücetürk'e; reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ve reşit olmayan kişiye uygunsuz materyal gönderme suçlaması yapıldı.

PEDOFİLLERİ TESPİT EDEN HESAP YAKALADI

Habere göre, NYCreeps Spotlight isimli sayfayı yöneten iki kişi sosyal medya sayfalarında çocuk gibi davranarak yaşı büyük kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini bekliyor. Bu kişilerle buluşma gerçekleşince ise onları kayda alarak, neden çocuk yaştaki kişilerle bu tip konuşmalar yaptıklarını sorarak kayda alıyor ve Youtube sayfasında yayınladıkları görüntüleri polise teslim ediyor.

NYPD'ye teslim edilen kayıtlara göre, Kasım ayı sonlarında Yücetürk'ün hesaplardan birine mesaj atarak, 14 yaşında olduğunu sandığı ve FM rumuzunu hesap sahibiyle birlikte olmak istediğini ve annesinin evde olup olmadığını soruyor. Bunun üzerine FM, Yücetürk'le bir buluşma ayarlıyor ve buluşmaya gelen Yücetürk'ü kayda alıyor.

İKİ AYRI SUÇLAMA YAPILDI

Yücetürk, olay yerine gelen polislere FM tarafından rahatsız edildiğini söylerken, FM durumu anlatarak Youtube'da pedofilileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir organizasyonun başında olduğunu belirtiyor.

Youtuber'ın polislere konuşma kayıtlarını göstermesinin ardından Yücetürk gözaltına alındı. İmam Yücetürk hakkında, yaşı küçük kişiyle cinsel ilişki girişimi ve uygunsuz materyalleri yaşı küçük kişiye verme suçlamasıyla dava açıldı. Kefaletle serbest bırakılan Yücetürk'ün yargılanmasına ocak ayında devam edilmesi bekleniyor.