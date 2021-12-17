Üye Girişi
New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı

17.12.2021 11:42
New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı

New York'ta kendisini 14 yaşında olarak tanıtan bir kişiyle cinsel içerikli konuşmalar yapan ve birlikte olmak için buluşmaya giden Türkiye kökenli imam Ahmet Yücetürk tutuklandı.

Bir süre önce JFK Havalimanı Uluslararası İslam Merkezi'nde ve şimdi de Boston Selimiye Camii'nde imamlık yaptığı öğrenilen Ahmet Yücetürk'ün, 14 yaşında olduğunu sandığı çocukla birlikte olmak için buluştuğu gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.

New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı

NY Post'ta yayınlanan habere göre; 42 yaşında olan ve Long Island 'da yaşayan Yücetürk'e; reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ve reşit olmayan kişiye uygunsuz materyal gönderme suçlaması yapıldı.

PEDOFİLLERİ TESPİT EDEN HESAP YAKALADI

Habere göre, NYCreeps Spotlight isimli sayfayı yöneten iki kişi sosyal medya sayfalarında çocuk gibi davranarak yaşı büyük kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini bekliyor. Bu kişilerle buluşma gerçekleşince ise onları kayda alarak, neden çocuk yaştaki kişilerle bu tip konuşmalar yaptıklarını sorarak kayda alıyor ve Youtube sayfasında yayınladıkları görüntüleri polise teslim ediyor.

New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı

NYPD'ye teslim edilen kayıtlara göre, Kasım ayı sonlarında Yücetürk'ün hesaplardan birine mesaj atarak, 14 yaşında olduğunu sandığı ve FM rumuzunu hesap sahibiyle birlikte olmak istediğini ve annesinin evde olup olmadığını soruyor. Bunun üzerine FM, Yücetürk'le bir buluşma ayarlıyor ve buluşmaya gelen Yücetürk'ü kayda alıyor.

İKİ AYRI SUÇLAMA YAPILDI

Yücetürk, olay yerine gelen polislere FM tarafından rahatsız edildiğini söylerken, FM durumu anlatarak Youtube'da pedofilileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir organizasyonun başında olduğunu belirtiyor.

Youtuber'ın polislere konuşma kayıtlarını göstermesinin ardından Yücetürk gözaltına alındı. İmam Yücetürk hakkında, yaşı küçük kişiyle cinsel ilişki girişimi ve uygunsuz materyalleri yaşı küçük kişiye verme suçlamasıyla dava açıldı. Kefaletle serbest bırakılan Yücetürk'ün yargılanmasına ocak ayında devam edilmesi bekleniyor.

New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı

Cinsel İstismar, New York, Pedofili, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:42 New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı
11:42 Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı
11:41 Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var
11:37 Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi
11:36 Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı
11:28 Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var
11:25 Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
11:23 Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap
11:16 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler
11:15 "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor
Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı         
11:42
Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı         
11:37
Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu         
11:34
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı         
10:03
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement