New York'ta uluslararası lezzetler tanıtıldı
1 saat önce
NEW ABD'nin New York kentindeki Yabancı Başkonsoloslar Topluluğu Uluslararası Yemek Festivalinde Türk yemekleri de ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:27 Kaynak: AA
NEW ABD'nin New York
kentindeki Yabancı Başkonsoloslar Topluluğu Uluslararası Yemek Festivalinde Türk yemekleri de ilgi gördü. Polonya
'nın New York Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe aralarında Türkiye
, Bangladeş
, Bulgaristan
, Estonya
, Portekiz
, Afganistan
'ın da bulunduğu birçok ülke kendi geleneksel lezzetleriyle katıldı.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte Türkiye'nin standındaki su böreği ve baklava ilgi gördü.
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