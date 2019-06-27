Son Dakika Haberleri: New York'ta uluslararası lezzetler tanıtıldı
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New York'ta uluslararası lezzetler tanıtıldı

1 saat önce

NEW ABD'nin New York kentindeki Yabancı Başkonsoloslar Topluluğu Uluslararası Yemek Festivalinde Türk yemekleri de ilgi gördü.

New York'ta uluslararası lezzetler tanıtıldı, System.String[]
NEW ABD'nin New York kentindeki Yabancı Başkonsoloslar Topluluğu Uluslararası Yemek Festivalinde Türk yemekleri de ilgi gördü.
Polonya'nın New York Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe aralarında Türkiye, Bangladeş, Bulgaristan, Estonya, Portekiz, Afganistan'ın da bulunduğu birçok ülke kendi geleneksel lezzetleriyle katıldı.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte Türkiye'nin standındaki su böreği ve baklava ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:27 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, New York, Kültür Sanat
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