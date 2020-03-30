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New York'ta ünlü mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
35 dakika önce
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:31
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