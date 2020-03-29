New York'ta ünlü mağazalar, yağmaya karşı önlem aldı - NEW - Son Dakika

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New York'ta ünlü mağazalar, yağmaya karşı önlem aldı - NEW
6 saat önce
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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