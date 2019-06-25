Son Dakika Haberleri: New York'ta Yağmurlu Bir Gün Filmi
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New York'ta Yağmurlu Bir Gün Filmi

8 dakika önce

New York'ta Yağmurlu Bir Gün filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. New York'ta Yağmurlu Bir Gün filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

New York'ta Yağmurlu Bir Gün Filmi, System.String[]
'A Rainy Day in New York', hafta sonu için New York’a gelen genç bir çifte (Timothée Chalamet ve Elle Fanning) odaklanıyor. Şehir çiftin hayatına yağmurlu kötü bir hava ve bir dizi macera getiriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda “Call Me by Your Name”in Oscar adayı başrolü Timothée Chalamet, son zamanlarda oyunculuğa iyice alışan şarkıcı Selena Gomez, “Maleficent”ın Aurora’sı olarak yıldızı parlayan Elle Fanning, iki Oscar adaylığı bulunan Jude Law, “Rogue One” ile hatırlanan Diego Luna, “Ray Donovan” dizisiyle beş yıl üst üste Altın Küre’ye aday gösterilen Liev Schreiber gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Woody Allen
Senaryo: Woody Allen
Oyuncular: Timothée Chalamet, Kelly Rohrbach, Elle Fanning, Jude Law, Suki Waterhouse, Rebecca Hall, Selena Gomez, Liev Schreiber, Cherry Jones, Diego Luna, Annaleigh Ashford, Griffin Newman, Taylor Black, Kathryn Leigh Scott, Catherine LeFrere, Claudette Lalí, Natasha Romanova, Jacob Berger, Will Rogers , Olivia Boreham-Wing, Edward James Hyland, Jonathan Judge-Russo, Liz Celeste, Aynsleigh Dann, Saskia Slaaf, Tyler Weaks, Ben Warheit, Elijah Boothe, Gurdeep Singh, Chris Banks
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: A Rainy Day in New York
Yapımcı Firma: Gravier Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 30.08.2019

New York'ta Yağmurlu Bir Gün Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
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