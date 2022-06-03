New York'ta yarı otomatik silah edinme yaşı 21'e yükseltildi - Son Dakika
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New York'ta yarı otomatik silah edinme yaşı 21'e yükseltildi

03.06.2022 19:25
New York'ta yarı otomatik silah edinme yaşı 21'e yükseltildi

NEW ABD'de New York Eyalet Meclisi, ülkede son haftalarda artan kitlesel silahlı saldırıların ardından yarı otomatik tüfek satın alma yaşını 21'e yükseltme kararı aldı.

NEW ABD'de New York Eyalet Meclisi, ülkede son haftalarda artan kitlesel silahlı saldırıların ardından yarı otomatik tüfek satın alma yaşını 21'e yükseltme kararı aldı.

Demokratların çoğunlukta olduğu eyalet yönetimi, yarı otomatik tüfek satın alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını onaylarken ateşli silah ve kurşun geçirmez yelek gibi diğer askeri teçhizat satın alma kurallarını da sıkılaştırarak kitlesel silahlı saldırıları azaltmayı amaçlayan yasa paketine imza attı.

New York Valisi Kathy Hochul yaptığı yazılı açıklamada, "Artan silahlı saldırılar New Yorkluları güvende tutmak için daha güçlü yasaların gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu kapsamlı paket açıkları kapatacak." ifadesine yer verdi.

Silah satın alma yaşını yükselten yasa, son günlerde Buffalo (New York), Uvalde (Teksas) ve Tulsa'daki (Oklahoma) kitlesel silahlı saldırıların ardı ardına yaşanması sonrasında geldi.

ABD'de, 1968 tarihli Silah Kontrol Yasası uyarınca lisanslı satıcılar, uzun silahlar olarak adlandırılan pompalı tüfekler ve tüfekler ile mühimmatlarını 18, av tüfeği ve tüfek olmayan tüm ateşli silahlar ile mühimmatlarını ise 21 yaş ve üzeri kişilere satabiliyor.

Lisanssız satıcılardan pompalı ve uzun namlulu silah satın almak için ise asgari yaş sınırı bulunmuyor.

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Kaynak: AA

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