ABD'nin New York kentinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında evler, rengarenk ışık ve figürlerle süslendi.
ABD'nin New York kentinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında evler, rengarenk ışık ve figürlerle süslendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Brooklyn'in Dyker Heights bölgesindeki evler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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19.12.2019 14:07:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'ta yeni yıl süslemeleri - Son Dakika