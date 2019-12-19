New York'ta yeni yıl süslemeleri - Son Dakika
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New York'ta yeni yıl süslemeleri

6 saat önce

ABD'nin New York kentinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında evler, rengarenk ışık ve figürlerle süslendi.

ABD'nin New York kentinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında evler, rengarenk ışık ve figürlerle süslendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Brooklyn'in Dyker Heights bölgesindeki evler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

New York'ta yeni yıl süslemeleri

Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:39 Kaynak: AA
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