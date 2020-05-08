Yolcu uçaklarının gösterisinden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde JetBlue havayolu şirketine ait 3 yolcu uçağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede moral vermek için uçuş gösterisi düzenledi.
Yolcu uçaklarının gösterisinden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde JetBlue havayolu şirketine ait 3 yolcu uçağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede moral vermek için uçuş gösterisi düzenledi.
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8.05.2020 07:21:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'ta yolcu uçaklarından moral gösterisi - Son Dakika