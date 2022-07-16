New York'taki 15 Temmuz programında FETÖ'nün iç yüzü anlatıldı - Son Dakika
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New York'taki 15 Temmuz programında FETÖ'nün iç yüzü anlatıldı

16.07.2022 12:03

New York Türkevi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle diğer illegal faaliyetleri, çoğunluğu yabancı diplomat ve diaspora üyesi misafirlere anlatılırken, terörle mücadelede Türkiye'ye destek çağrısı yapıldı.

New York Türkevi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle diğer illegal faaliyetleri, çoğunluğu yabancı diplomat ve diaspora üyesi misafirlere anlatılırken, terörle mücadelede Türkiye'ye destek çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ile Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinin ortak hazırladığı programda, birçok ülkenin diplomat ve konsolosluk çalışanları, Afrika ülkelerinin temsilcileri ve çeşitli diaspora mensupları hazır bulunurken, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi, önemli konuşmacılar, görsel çalışmalar ve resim sergisiyle yerli ve yabancı konuklara anlatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitler için önce Kuran okundu, ardından dua edildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, açılış konuşmasında, FETÖ'nün hala Türkiye ve uluslararası toplum için bir tehdit oluşturduğunu, para ve silah kaçakçılığı gibi suçlara karışan örgütle mücadele eden Türkiye'ye, uluslararası toplumun destek olması gerektiğini vurguladı.

Özgür, "Türkiye hala, ABD'nin Pennsylvania'da ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dostlarından empati beklentisi vurgulandı

Programın Türkiye'den gelen konuğu eski milletvekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Küçükcan, darbe gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) bombalandığını vurgulayarak, " Beyaz Saray'ın veya Kongre binasının ABD'nin kendi askerleri tarafından saldırıya uğradığını düşünebilir misiniz? ABD ordusuna ait tankların Amerikalı sivillerin üzerine ateş açmasını aklınıza sığdırabilir misiniz?" dedi.

Konuklara "Türkiye'nin dostları" diye seslenen Küçükcan, FETÖ terör örgütünün her ne kadar kendini bir sivil toplum örgütü veya dini bir yapılanma gibi göstermeye çalışsa da darbe projesinin ardında bizzat örgütün lideri Fetullah Gülen'in olduğunu vurguladı.

Küçükcan, FETÖ'nün sadece Türkiye'de değil, organize olduğu her ülkede zeki çocukları alıp kendi amaçları doğrultusunda yetiştirdiğini, bu örgütün faaliyetlerine sessiz kalan devletlerin bir süre sonra Türkiye'yle ilişkilerinin zehirleneceğini ifade etti.

Amerikan halkının vergi paralarıyla sözleşmeleri okullar fonlanıyor

FETÖ terör örgütünün ABD'deki en önemli gelir kaynaklarının başında "Charter" isimli sözleşmeli okulların yer aldığını belirten Talip Küçükcan, bu okulların Amerikan halkının vergilerinden elde edilen milyarlarca dolarla fonlandığına dikkati çekti.

Küçükcan, 250'den fazla kişinin canına kıyan FETÖ lideri Gülen'in takipçilerinin ona ne derece bağlı olduklarının anlaşılması için, Peoples Temple (Halklar Tapınağı) adlı kült hareketin kurucusu, 900'den fazla takipçisinin topluca intihar etmesine sebep olan ABD'li Jim Jones'un hayatının iyi incelenmesi gerektiğini söyledi.

Küçükcan, Jones'un, Güney Amerika'daki Guyana'da Jonestown ismiyle kurduğu yönetim bölgesine pazarlık için gelen ABD'li Kongre üyesi Leo Ryan'ı müritlerine nasıl öldürttüğünü, Amerikan polisine karşı 51 gün nasıl mücadele verdiğini anlattı.

FETÖ İslam'a tüm gruplardan daha fazla zarar verdi

FETÖ lideri Gülen'in ve takipçilerinin gizli amaçları doğrultusunda Müslümanlığı sömürdüğüne ve İslam dinine tüm gruplardan daha fazla zarar verdiğine değinen Küçükcan son olarak, doğu ve batının farklı kültür ve medeniyetleri arasında köprü bir ülke niteliğinde olan ve bölgenin güvenliği için 40 yıldır teröre karşı mücadele eden Türkiye'nin FETÖ ile de baş edebileceğini kaydetti.

15 Temmuz programı, ressam Beyzanur Kaplan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere, Türkiye'de darbe gecesi yaşanan birçok olayı soyut olarak çalıştığı resim sergisiyle son buldu.

Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz temalı video gösterimi yapıldı.

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Kaynak: AA

New York, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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