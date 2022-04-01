New York'taki Amazon işçileri ilk defa sendikalaşma oylamasında çoğunluğu sağladı - Son Dakika
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New York'taki Amazon işçileri ilk defa sendikalaşma oylamasında çoğunluğu sağladı

01.04.2022 21:50
New York'taki Amazon işçileri ilk defa sendikalaşma oylamasında çoğunluğu sağladı

NEW ABD'li internet satış mağazası Amazon'un New York tesisindeki oylamada işçiler ilk defa sendikalaşmayı mümkün kılan sonuca ulaştı.

NEW ABD'li internet satış mağazası Amazon'un New York tesisindeki oylamada işçiler ilk defa sendikalaşmayı mümkün kılan sonuca ulaştı.

CNN'in haberine göre, New York'un Staten Island ilçesindeki Amazon deposunda çalışan işçiler, daha önce kovulan bir çalışanın önderlik ettiği seçimde, 2 bin 131 "hayır" oyuna karşı 2 bin 654 "evet "oyuyla Amazon İşçi Sendikası (ALU) isimli birliğin kurulması için gereken sayıya ulaştı.

ABD'nin diğer eyaletlerinde daha önce başarısızlıkla sonuçlanan sendikalaşma çalışmalarına karşın New York'taki Amazon çalışanları şirketin 27 yıllık tarihinde sendikalı olma hakkını kazanan ilk grup oldu.

Amazon'un Alabama'daki tesisinde dün yapılan sendika oylamasında ise birlik kurmak isteyen 875 işçinin çabası 993 işçinin "hayır "oyuyla engellenmişti.

Her iki sendikalaşma çabasının da Kovid-19 salgını döneminde Amazon'un işçilere yönelik hayal kırıklığına yol açan muamelesinden ve kısmen ırksal adalet sorunlarından kaynaklandığı belirtildi.

Amazon daha önceki seçimlerde, tesislerine sendika karşıtı ilanlar asmak, kısa mesajlar göndermek ve seçim döneminde "zorunlu katılım gerektiren" toplantılar düzenlemek suretiyle çalışanlarının sendikalaşma çabalarını engellemeye çalışmıştı.

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Kaynak: AA

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