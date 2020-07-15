New York'taki Azerbaycan Cemiyeti, Ermenilerin sınırdaki saldırılarını kınadı - Son Dakika

New York'taki Azerbaycan Cemiyeti, Ermenilerin sınırdaki saldırılarını kınadı

NEW Azerbaycan New York Cemiyeti, pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları kınadı.

NEW Azerbaycan New York Cemiyeti, pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları kınadı.

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Cemiyet Başkanı Ercan Yerdelenli, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın saldırgan tutumuyla komşu devletlerin topraklarına göz diken yayılmacı politikasını bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Yerdelenli, ""Saldırgan Ermenistan ordusunun, Tovuz ve Gazak bölgelerinden Azerbaycan topraklarına yaptığı menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tutum, uluslararası camia tarafından en şiddetli şekilde kınanmalı ve gerekli acil yaptırımlarda bulunulmalıdır." ifadesini kullandı.

Yerdelenli, Rusya'nın Ermenistan'a desteğini eleştirerek bu tutumun durumu gittikçe ağırlaştıracağını kaydetti.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'taki Azerbaycan Cemiyeti, Ermenilerin sınırdaki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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