New York'taki FETÖ'nün reklam panolarına iddianame - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren reklam panolarına ilişkin 2 FETÖ mensubu hakkında Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni alınmasının ardından iddianame düzenledi. İddianamede, şüpheliler Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval'ın 4'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Mart'ta ABD'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli reklam panoları hazırlayan FETÖ firarileri Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırladığı fezlekeyi Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereği kovuşturma izni için Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Haziran tarihli kararında, şüpheliler hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' eylemlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 299/3 maddesi uyarınca kovuşturma izni verdi. Savcılık, kovuşturma izninin ardından şüpheliler hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, ilanları veren şirketin FETÖ kuruluşu olduğu, CEO'sunun Mehmet Murat Kaval, yönetici müdürünün de şüpheli Hafsa Girdap olduğunun tespit edildiği belirtildi. Her 2 şüphelinin de 'FETÖ/PYD üyesi' olmak suçundan farklı soruşturmalar kapsamında yakalama kararlarının bulunduğu kaydedildi. İddianamede, 2 şüphelinin de reklam panolarına yazdıklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği aktarılarak, "Dünyaca tanınan, bilinen, takip edilen, en kalabalık, işlek ve popüler meydanlardan biri olan ABD'nin New York eyaletindeki Times meydanının en büyük reklam panolarına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aleyhine yayınlanarak hakaretin belirsiz sayıda pek çok kişi tarafından öğrenilmesinin sağlanması nedeniyle müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğu ve suçun alenen işlendiği, böylece tüm dosya kapsamına göre; şüphelilerin üzerine atılı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

Her 2 şüphelinin de 4'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.